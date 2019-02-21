На Одесчине пьяный мужчина угнал «маршрутку», чтобы добраться домой в Кировоградскую область

В Одесской области пьяный житель Кировоградщины угнал «маршрутку», чтобы добраться до дома.

Об этом сообщают в Савранском отделении полиции в Одесской области.

Так, потратив все деньги в развлекательном заведении, подвыпивший мужчина проник на территорию автопарка, завел первый попавшийся микроавтобус и поехал домой.

На первом же крутом повороте, в полутора километрах от места совершения преступления, он не справился с управлением, врезался в железобетонную электроопору и перевернулся.

В ходе патрулирования местные полицейские увидели как он вылез из разбитой маршрутки и начал убегать. Его догнали и доставили в Савранское отделение полиции. Выяснилось, что мужчина - 20-летний житель Кировоградской области, отбывающий условный срок наказания за нанесение тяжких телесных повреждений.

Правонарушителю сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 289 («Незаконное завладение транспортным средством») Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине молодчики угнали коня с телегой и поехали воровать из магазина алкоголь и закуску для вечеринки.