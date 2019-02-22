Николаевец получил девять лет тюрьмы за убийство в Херсонской области

В Херсонской области 41-летнего жителя Николаева за убийство приговорили к 9 годам тюрьмы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области.

В феврале 2017 года в Новой Каховке обвиняемый убил 37-летнего жителя Николаевской области. Мужчины приехали в Херсонскую область на заработки и жили в арендованной квартире с другими рабочими. В тот день они употребляли спиртное, что привело к ссоре.