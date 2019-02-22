В Николаеве задержали брокера, который пообещал за $350 долларов дешевле растаможить «евробляху»

В Николаеве задержали при получении 350 долларов США брокера, который за эту сумму обещал мужчине повлиять на таможенников для минимизации стоимости переоформления автомобиля с иностранной регистрацией.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

55-летнего таможенного брокера, который требовал и получил от 31-летнего местного жителя, частного предпринимателя, 350 долларов США за влияние на сотрудников Николаевской таможни задержали 21 февраля следователи Центрального отдела полиции ГУНП совместно с оперативниками управления защиты экономики в Николаевской области под процессуальным руководством Николаевской местной прокуратуры №1.

В прокуратуре отметили, что брокера, который за деньги обещал принятие положительного решения по минимизации сумм таможенных платежей и не совершение препятствий при таможенном оформлении транспортного средства с европейской регистраций, задержали возле собственного офиса на улице Чкалова.

Деньги правоохранители изъяли. Решается вопрос об уведомлении о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Следователи проводят расследование уголовного производства, начатого по признакам части 3 статьи 369-2 УК Украины («Злоупотребление влиянием»). Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, как 5 октября 2017 года сотрудники управления защиты в Николаевской области ДЗЭ Нацполиции совместно с сотрудниками управления внутренней безопасности ГУ ГФС в Николаевской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры задержали на взятке в 2 тысячи 300 долларов США директора ООО «Логос-Фортуна-Брокер» Дмитрия Рясика. Он якобы совместно с начальником таможенного поста «Первомайск» Николаевской таможни Максимом Реутовым организовали схему вымогательства с предпринимателей денег за беспрепятственное таможенное оформлении товаров.

Отметим, что брат задержанного на взятке директора Кирилл Рясик находится в розыске за дезертирство и на данный момент служит в Федеральной службе безопасности Российской Федерации.