В Николаеве полиция задержала директора завода импульсных технологий по подозрению на вымогательстве взятки

В пятницу, 22 февраля, следователи Ингульского отдела совместно с сотрудниками УЗЭ в Николаевской области под процессуальным руководством Николаевской местной прокуратуры № 2 задержали на взятке чиновника одного из госпредприятий.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Так, 58-летний руководитель государственного предприятия требовал от частного лица 20 тысяч гривен за предоставление в аренду помещения госучреждения. Его задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и в ближайшее время ему будут избирать меру пресечения.

Следователи открыли уголовное производство по признакам части 3 статьи 368 («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом») Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Как стало известно «Преступности.НЕТ» в беседе с собеседником в Нацполиции, задержанным оказался директор Опытного завода института импульсных процессов и технологий Национальной академии наук Украины Радик Исабеков. Он вымогал с николаевского предпринимателя взятку за передачу в аренду складских помещений, находящихся на балансе завода. Оперативники управления защиты экономики задержали Исабекова во время получения взятки в сумме 20 тысяч гривен в его служебном кабинете.

Фото: Соцсети Радик Исабеков

Согласно декларации за 2016 год, семья Исабекова владеет двумя квартирами – на Радика Исабекова записана квартира площадью 51,8 кв.м, а на его жену Замиру – площадью 67 кв.м. В 2016 году Исабеков получил 42,6 тысячи гривен зарплаты по основному месту работы и 21 тысячу гривен зарплаты по совместительству. Также он хранил наличными 21 тысячу долларов. В 2016 году Исабеков заплатил 3 тысячи 350 долларов по кредиту.

Его дочь Пчехан Исабекова владеет фирмой «Радиант», которая занимается оптовой торговлей металлическими изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали полковника полиции, который купил 9 квартир, продавая служебную информацию.

Справка:

Институт импульсных процессов и технологий (ИИПТ) НАН Украины - научно-исследовательское учреждение Национальной Академии Наук Украины. Специализируется на исследованиях физико-технических аспектов высоковольтного разряда в конденсированных средах, создание на его основе высокоэффективных экологически чистых ресурсо- и энергосберегающих импульсных технологий.