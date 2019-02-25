В Киеве полиция задержала псевдофотографа, который организовал порностудию и снимал несовершеннолетних

В столице сотрудники полиции задержали организатора детской порностудии, который под прикрытием фотостудии приглашал для съемок несовершенолетних детей.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

51-летний мужчина, представляясь профессиональным фотографом, арендовал в Киеве различные фотостудии, где принимал участие и проводил фото- и видеосъемку материалов порнографического характера с участием малолетних. Злоумышленник входил в доверие к детям и склонял их к половому акту с ним и его 22-летним подельником.

Отснятый материал он продавал по интернету в страны Европейского Союза, Азии и Америки. Детям он платил за участие в «порносъемках» от 500 до 1500 гривен.

Кроме того, по месту жительства старшего мужчины полицейские обнаружили двух несовершеннолетних девушек, которые должны были стать очередными жертвами задержанного.

Напомним, на Киевщине задержали подозреваемого в развращении детей мужчину, которого 4 года разыскивала полиция Германии.