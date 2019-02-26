Прокуратура заподозрила в махинациях чиновников квартотдела ВСУ на строительстве казарм на Николаевщине и на Одесчине

Военная прокуратура открыла уголовные производства относительно возможных махинаций чиновников Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления при строительстве и ремонте общежитий для военнослужащих в Николаевской и Одесской областях.

Об этом свидетельствуют соответствующие определения Приморского районного суда Одессы и Заводского районного суда Николаева.

В частности в одесском суде прокуратура просила в рамках уголовного производства по части 2 статьи 364 («Злоупотребление властью или служебным положением») доступ к документам, имеющим отношение к проведенным террКЭУ торгах на выбор подрядчика для строительство ряда казарм – во всех случаях к чиновникам КЭУ возникли вопрос из-за завышенных цен за работы.

Согласно материалам, речь идет о строительстве казарм в военных городках Ч-1 в пгт Черноморское Одесской области; № 22 в Первомайске Николаевской области; Д-1, Д-2 в селе Дачное Беляевского района Одесской области; № 1 в Подольске Одесской области; № 73 в селе Беленькое Белгород-Днестровского района Одесской области; № 6 в селе Михайловка Николаевской области; № 68 в Очакове Николаевской области; № 63а, 72 и 100 в Николаеве.

Так, в военном городке в пгт Черноморское Одесской области чиновники КЭУ безосновательно отклонили предложение ООО «Инпроф-Сервис» с суммами на три миллиона гривен меньше чем предложение победителя торгов ДП «СУ-2» ОАО «Одестрансбуд».

А во время проведения торгов на строительству казарм улучшенного типа шифр военном городке № 22 в Первомайске Николаевской области отклонены тендерные предложения ООО «Первая строительно-монтажная группа» с суммой на один миллионно гривен меньше чем предложение ООО «Строительно-монтажное управление № 13».

В военном городке № 73 в селе Беленькое Белгород Днестровского района Одесской области для строительства КЭУ выбрала фирму «Передвижная механизированная колонна – 15 «Дунайводстрой» с предложением в 18,8 миллионов гривен, хотя другие участники торгов предлагали сделать работы за 12-13 миллионов.

Кроме того, следователь ГУ Нацполиции в Николаевской области при процессуальном руководстве военной прокуратуры обратился в Заводский райсуд Николаева в рамках другого производства – по части 3 статьи 191 Уголовного кодекса Украины, то есть по факту завладения государственными средствами должностными лицами Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления и должностными лицами предприятий-генподрядчиков при выполнении строительных работ по строительству зданий казарм и ремонта здания столовой и общежития. Следствие отмечает, что работы не завершены и подозревает, что это из-за возможного хищения денег.

В данном случае говорится о договоре между КЭУ и ЧП «Реалстройсервис-транс» на капитальный ремонт столовой за 14,6 миллионов и с ООО «ДАКСС» на ремонт общежития за 11,7 миллионов гривен в Очакове.

Напомним, что ранее военная прокуратура в рамках уголовного производства собиралась осмотреть объекты строительства в лагерном городке на полигоне «Широкий лан» на Николаевщине.