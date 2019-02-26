Правоохранительные органы раскрыли крупную коррупционную схему на рынке диализа

Правоохранительные органы выявили многомиллионную коррупционную схема на диализном рынке, по которой тысячи украинцев не могли получить вовремя помощь, а цены на лекарства искусственно завышались. Только в Виннице это привело к хищению бюджетных средств на семь миллионов гривен.

Об этом говорится в сюжете программы «Надзвичайні новини» на телеканале ICTV.

После проведения сотрудниками ГУ КЗЭ СБУ и Киевского Главка СБУ расследования выявлено хищение бюджетных средств в медицинской сфере на сумму около семи миллионов гривен. Две фармкомпании были вынуждены в несколько раз снизить цены на диализные препараты, а количество смертей от болезней почек существенно сократилась – если в 2016 году преждевременно умерло 152 больных, то в 2017 этот показатель снизился до отметки в 128 человек. Коммерческого директора компании-поставщика, главного специалиста Винницкой больницы и директора Института нефрологии Академии наук обвиняют в хищении средств на закупку расходных материалов для перитонеального диализа. Дело направлено в суд.

Компании, которые «держат» диализный рынок Украины и занимались блокированием – ООО «Диавита» (представляет американскую компанию «Baxter») и «Линк-Медитал» (реализуют продукцию немецкой «Fresenius»), создали искусственный дефицит на рынке.

Кроме коррупционных действий, в которых их обвиняют правоохранители, фармкомпании блокировали поставки диализных препаратов используя возможности системы «ProZorro». Только в течение 2017-2018 годов одна из фирм подала 32 жалобы и заблокировала торги на 582 дня. Другая – ответила 39-ю жалобами. В общем торги и соответственно поставки блокировались в течение 702 дней, что создало проблемы с обеспечением больных необходимыми препаратами и материалами для проведения диализа.

Отметим, что искусственное очищение организма от токсичных веществ и продуктов метаболизма или диализ – жизненно необходимая процедура для пациентов с тяжелым заболеванием почек, которую больные вынуждены проходить несколько раз в неделю. Это делается либо с помощью аппарата искусственной почки или процедура осуществляется самостоятельно дома с применением методов перитонеального диализа. В Украине только по официальным данным более 30 тысяч граждан, которые без длительных процедур очистки крови трижды в неделю не могут прожить больше, чем полтора-два месяца.

Напомним, что киевская фирма-фигурант многочисленных тендерных скандалов по итогам торгов продаст Николаевской облбольнице средства для гемодиализа на 44 миллиона гривен.

Ранее также в СМИ сообщалось, что бывший руководитель экономической контрразведки СБУ, а ныне первый заместитель председателя Службы внешней разведки Сергей Семочко причастен к блокировке закупок жизненно важных лекарств, в том числе и для перитонеального диализа.