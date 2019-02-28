Суд досрочно выпустил из тюрьмы экс-офицера полиции из Николаева, которого приговорили к 7 годам за гибель четырех людей в ДТП

Валерий Агаджанов В Полтавской области суд досрочно освободил от тюремного заключения Валерия Агаджанова, которого признали виновным в совершении в Николаеве ДТП с четырьмя погибшими пассажирами и приговорили к семи годам лишения свободы.

Об этом свидетельствует соответствующее определение Полтавского районного суда Полтавской области, постановленное еще в сентябре 2018 года.

Как известно, 16 мая 2017 года Заводский райсуд приговорил Валерия Агаджанова, по вине которого произошло ДТП с четырьмя погибшими в феврале 2016 года на проспекте Центральном в Николаеве, к 5 годам лишения свободы. При этом он уже отбыл половину срока наказания благодаря так называемому «закону Савченко», согласно которому один день пребывания в СИЗО засчитывается за два дня тюрьмы. В мае 2018 года Апелляционный суд добавил к пятилетнему сроку еще два года.

«Как установлено судом, осужденный за период отбывания наказания в учреждении зарекомендовал себя с положительной стороны, взысканий не имел, имеет 2 поощрения в виде благодарностей, имеет положительную характеристику», – говорится в документе.

Таким образом, суд принял решение освободить Агаджанова условно-досрочно на 2 года 2 месяца 25 дней от отбывания тюремного наказания.

Напомним, что в феврале 2016 года Агаджанов, управляя автомобилем «BMW», в нарушение правил дорожного движения не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением и столкнулся с припаркованными на обочине проезжей части автомобилями «ГАЗель» и «Mercedes». Тогда в результате ДТП погибли четыре пассажира «BMW» - два юриста возрастом 24 и 25 лет, ранее работавшие следователями милиции, и две студентки.

На момент ДТП Агаджанов был действующим сотрудником полиции – старшим лейтенантом полиции охраны. В результате аварии он получил ушиб лица и головы. Результаты экспертизы показали, что Агаджанов на момент совершения ДТП не был в состоянии алкогольного опьянения.