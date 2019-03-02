Суд из-за новых обстоятельств пересмотрит приговор осужденного к пожизненному заключению за убийство Макар – его этапируют в Николаев

Суд принял к рассмотрению заявление Евгения Краснощека, которого приговорили к пожизненному заключению за изнасилование и убийство Оксаны Макар, о пересмотре приговора по вновь открывшимся обстоятельствам. При этом принято решение доставить осужденного на время суда из колонии в Николаев.

Об этом свидетельствует соответствующее определение Центрального районного суда Николаева.

19 февраля суд принял решение на период рассмотрения заявления осужденного о пересмотре перевести его из Новгород-Северской исправительной колонии № 31 в Николаевский следственный изолятор.

О подробностях заявления осужденного в документе не говорится.

Напомним, что в ночь на 10 марта 2012 года Присяжнюк, Краснощек и Погосян изнасиловали 18-летнюю Оксану Макар, а потом, чтобы скрыть следы преступления, попытались ее сжечь живьем на заброшенной стройке. Несмотря на попытки медиков спасти пострадавшую, девушка скончалась.

Приговор убийцам вынесли в ноябре 2012 года. Апелляционные жалобы на приговор от представителей потерпевшей стороны и от обвиняемых судьи отклонили. Высший спецсуд по рассмотрению гражданских и уголовных дел оставил в силе приговор убийцам Оксаны Макар.

Евгений Краснощек, Максим Присяжнюк и Артур Погосян были приговорены к пожизненному заключению, 15 и 14 годам тюрьмы соответственно. Погосяну и Присяжнюку сроки пересчитали - отбывание наказания для осужденных закончится в конце 2024 и 2025 годов – почти на год раньше, чем по изначальному приговору.