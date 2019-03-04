Британского рэпера посадили в тюрьму за торговлю кокаином – ранее в своем клипе он похвастался наркотиками

Британский рэпер Trapstar Toxic (настоящее имя – Адетокунбо Аджибола) получил пять лет тюрьмы за хранение наркотиков с целью продажи.

Об этом сообщает «Tjournal».

В качестве доказательства в суде использовали один из клипов 26-летнего музыканта, где он хвастался, что торгует запрещёнными веществами.

Музыканта признали виновным в хранении кокаина с целью сбыта: у него дома нашли наркотиков на 30 тысяч фунтов. Когда к нему пришли полицейские, он попытался сбежать – выпрыгнул из окна второго этажа, но всё равно был пойман. Trapstar Toxic на заседании в суде признал себя виновным.

В одной из своих песен музыкант читал, что «товар в кармане» и он будет готов «если полиция придёт с облавой». Он также говорил, что «всегда на один шаг впереди и не расслабляется». В полиции заявили, что Trapstar Toxic «пожинал финансовые плоды своего незаконного бизнеса» и «не думал о последствиях для своей общины».

Напомним, что ранее николаевский «рэпер» Delta Arthur опубликовал видео, как он покурил марихуану на балконе мэрии. Полиция открыла на него уголовное производство, после чего Delta Arthur записал видео со своими извинениями и заявил, что курил не наркотики.