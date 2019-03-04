Итальянская полиция задержала главаря мафии, который сделал операцию по изменению внешности

В субботу, 2 марта, полиция Неаполя арестовала главу одной из самых опасных итальянских преступных организаций Марко Ди Лауро.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на «La Repubblica».

Его задержали во время совместной спецоперации полиции и карабинеров. Ди Лауро не был вооружен и не оказывал сопротивления правоохранителям. 38-летний Ди Лауро – босс неаполитанской преступной структуры каморры, которая аналогична мафии.

Имя Марко Ди Лауро было внесено в список самых опасных разыскиваемых преступников еще в 2005 году. Он был вторым после главаря Коза Ностра Маттео Мессины Денаро. Несколько лет назад задержанный сделал себе операцию по изменению внешности, однако это его не спасло.

Напомним, ранее сообщалось, что в Европе и Южной Америке задержали 90 человек, причастных к мафии «Ндрангета».