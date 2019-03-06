«Шо ты толкаешь?» - на Киевщине чиновники сельсовета и «титушки» напали на журналистов

В поселке Чабаны в Киевской области 6 марта на съемочную группу программы «Схемы: коррупция в деталях» в составе журналистки Екатерины Каплюк и оператора Бориса Троценко было совершено нападение.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Инцидент произошел в помещении Чабановского поселкового совета. Мужчины нанесли травмы оператору и сломали видеокамеру. Среди препятствовавших съемке были два заместителя Чабановского поселкового головы Александра Киризлиева.

Журналисты узнали двух чиновников. Это Владимир Чуб – заместитель поселкового головы по вопросам работы ЖКХ и Юрий Бондарь – заместитель поселкового головы по вопросам работы исполнительных органов.

Также съемке препятствовали представители общественной организации «Развитие Киевщины», почетным председателем которой является сам поселковый председатель Киризлиев. Среди нападавших – глава этой ОО Валерий Присяжный. На место инцидента журналисты вызвали полицию и «скорую», чтобы зафиксировать побои. После обследования в больнице медики диагностировали у Бориса Троценко сотрясение мозга.

- Наша съемочная группа выполняла редакционное задание – поехала в Чабановский поселковый совет, чтобы получить информацию для материала, который готовится к эфиру – он касается выделения в частные руки государственных земель, которыми распоряжается Национальная академия аграрных наук Украины. Съемочная группа спокойно зашла в поселковый совет и сообщила, что они – от «Радио Свобода». Зато в кабинет руководства сельсовета ворвались несколько молодых людей и набросились на оператора, чтобы помешать съемке. Ударили по голове, повредили технику. Мы написали заявление в полицию, которая быстро прибыла по нашему вызову и оперативно сработала на месте, - сообщила главный редактор «Схем» Наталья Седлецкая.

В Главном управлении Национальной полиции в Киевской области сообщили, что открыли уголовное производство по данному факту – по статье 171 Уголовного кодекса Украины («Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что так называемые «активисты» напали на редакцию «Zaxid.net» после того, как журналисты разоблачили мошенничество с землей для участников АТО.