В Днепре задержали общественника, который угрожал Филатову, за вымогательство с политика $10 тысяч – меру пресечения изберут в Николаеве 18+

Военная прокуратура и полиция задержала руководителя ряда общественных организаций, который вымогал деньги с предпринимателя.

Об этом в Facebook сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

«На Николаевщине во время получения неправомерной выгоды задержали руководителя общественных организаций», – написал Лысенко.

Установлено, что гражданин Б. за непрепятствование деятельности частного общества требовал от его директора неправомерную выгоду в размере 10 тысяч долларов США.

Руководителя общественных организаций задержали 6 марта после получения указанной суммы взятки.

В задержании принимали участие военная прокуратура Николаевского гарнизона Южного региона при оперативном сопровождении оперативников Управления защиты экономики в Днепропетровской области и Управления внутренней безопасности в Днепропетровской области ДВБ ГУНП Украины.

Военной прокуратурой задержанному планируется уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 368-3 Уголовного кодекса Украины («Подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы»), а также обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Досудебное расследование осуществляется Главным управлением Нацполиции в Николаевской области.

Обновлено 11:53 Оказалось, что задержание происходило в Днепре и речь идет о скандально-известном Константине Бильцане.

О задержании также написал и городской глава Днепра Борис Филатов, который вспомнил об угрозах активиста с сексуальным подтекстом в его адрес и отметил, что сам не имеет отношения к задержанию.

«На заправке «Нефтек» УЗЕ, УВБ и военная прокуратура арестовали очередного городского антикоррупционера Костю Бильцана, молодого «перспективного» политика, совсем не имеющего никакого отношения к рейдерству и шантажу предпринимателей. Ну того клоуна, который в обнимку с автоматом передавал на видео Филатову приветы и говорил, что меня «оть@бет». Короче, ладно, я не имею к этому никакого отношения. Мы даже напечатали Костика интервью в муниципальной газете», – писал мэр Днепра.

В то же время, по информации «Преступности.НЕТ», задержанному Бильцану должны избирать меру пресечения в Николаеве, поскольку следственным управлением Николаевской полиции зарегистрировано уголовное производство по факту вымогательства.

О Константине Бильцане известно, что он уроженец города Херсона, на данный момент проживает в городе Днепр, возглавляет общественную организации «Народный Трибунал», учредитель в агенстве журналистских расследований «Резонанс», а также является старшим партнером в адвокатском объединении «Бильцан и Партнеры».

