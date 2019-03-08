На Николаевщине водителя приговорили к году условно за наезд на пьяного пешехода, который прилег посреди дороги

В Первомайске водителя приговорили к одному году условно водителя, который наехал на лежачего посреди дороги пьяного мужчину.

Об этом свидетельствует приговор Первомайского горрайонного суда Николаевской области.

Суд установил, что 9 октября 2018 года после полуночи водитель «ВАЗ-21063» двигался по улице Одесской в Первомайске со скоростью около 45 километров в час.

В это время на полосе движения этого водителя на проезжей части лежал пьяный мужчина и водитель «ВАЗ» наехал на него. Пострадавший в результате ДТП получил закрытый перелом левой бедренной кости, что относится к повреждению средней тяжести.

В суде установили, что водитель автомобиля проявил невнимательность и мог избежать происшествия. Его действия квалифицировали по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Обвиняемый в суде дал показания, что когда он увидел препятствие на дороге, то воспринял его как мешок. Уже при приближении он понял, что перед ним лежит человек, но расстояние было малым, чтобы затормозить, поэтому он начал выворачивать руль в сторону, но все же наехал на лежащего человека.

В итоге суд признал обвиняемого виновным в инкриминируемом преступлении и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. Одновременно суд принял решение освободить его от тюрьмы с испытательным сроком в один год.