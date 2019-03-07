В Запорожье неизвестные жестоко избили молотками экс-главу антикоррупционной комиссии ОГА

В Запорожье за два дня произошло два нападения – избили экс-главу антикоррупционной комиссии при ОГА и участника «антимайдана».

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

В первом случае 5 марта избили 46-летнего частного предпринимателя – экс-главу антикоррупционной комиссии при ОГА. Врачи диагностировали у него перелом костей черепа и доставили в реанимацию. Около 15:00 у подъезда пострадавшего четверо неизвестных нанесли ему множественные удары по голове. Злоумышленники также забрали у него сумку. Это нападение квалифицировали как разбой.

Сайт «Заноза» пишет, что пострадавшим является Дмитрий Марченко – владелец сайта «Антикор Запорожье». Общественник после конфликта с запорожским губернатором Константином Брылем часто критиковал последнего через свое и подконтрольное СМИ, обвиняя в коррупции.

Второе нападение полиция расследует как покушение на убийство. Вечером 6 марта 66-летнего мужчину избили неизвестные. В подъезде дома на пострадавшего напали четверо неизвестных в масках, нанесли ему телесные повреждения и выстрелили в левое бедро. Мужчина оказал сопротивление нападавшим и нанес травмы одному из злоумышленников, после чего они исчезли в неизвестном направлении. Одного из подозреваемых впоследствии задержала полиция. Журналист Яков Носков сообщает, что пострадавшим оказался Валериан Горбачёв, представитель «антимайдана».