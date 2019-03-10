В 2018 году самым криминогенным в Николаеве оказался Ингульский район

В Николаеве полиция в 2018 году зафиксировала больше всего преступлений на территории Ингульского района города, наименьшее их количество оказалось в Корабельном районе. В то же время лидером по тяжким и особо тяжким преступлениям стал Заводский район Николаева, а за ним в этой графе идет Центральный район.

Об этом идет речь в ответе ГУ Нацполиции в Николаевской области на информационный запрос журналиста «Преступности.НЕТ».

В Центральном районе Николаева в течение прошлого года полиция зарегистрировала 3368 уголовных преступлений. Среди них небольшой тяжести – 603, средней – 2039, тяжкие преступления – 534, особо тяжкие – 192.

В Ингульском районе за этот же период зафиксировали 3781 преступление. В частности преступления небольшой тяжести – 798, средней – 2279, тяжкие преступления – 590, особо тяжкие – 114.

В Заводском районе – 3645 уголовных правонарушений. Среди них небольшой тяжести – 875, средней – 1848, тяжкие преступления – 625, особо тяжкие – 297.

В Корабельном районе – 1714 преступлений. Среди них небольшой тяжести – 282, средней – 879, тяжкие преступления – 456, особо тяжкие – 97.

Всего в Николаеве полиция за прошлый год зафиксировала 12 тысяч 508 уголовных правонарушений разной категории тяжести.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевской области вырос уровень подростковой преступности – в основном совершают кражи.