В Турции из моря выловили почти полторы тонны марихуаны

Возле курортного города Айвалык в Турции береговая охрана выловила из моря 1551 килограмм марихуаны.

Об этом сообщает Milliyet.

Местные жители нашли пакеты с подозрительным содержанием и сообщили об этом правоохранителям. Наркотики были упакованы в вакуумные пакеты, которые переправляли через море лодкой, однако из-за перегрузки она перевернулась и затонула.

Полиция задержала шестерых человек, которые переправляли незаконный груз.

Ранее сообщалось, что на Киевщине накрыли крупный наркокартель, организаторами которого являлись действующие сотрудники полиции.