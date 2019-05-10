Экс-президента Бразилии вернули в тюрьму по решению суда

Мишель Темер Федеральный суд Бразилии принял решение вернуть обратно в тюрьму бывшего президента страны Мишеля Темера, которого подозревают в коррупции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Аssociated Рress.

Экс-президент в среду получил приказ от федерального судьи вернуться в тюрьму, сейчас он находится под следствием по нескольким делам о предполагаемой коррупции.

Адвокат Темера Эдуардо Карнелос отметил, что оснований для этого задержания нет.

Как известно, 78-летнего Темера посадили в тюрьму на несколько дней в марте, но затем освободили. Он проходит по делу в рамках масштабного расследования коррупции, в котором участвовали многие из ведущих политиков и руководителей Бразилии. Он отрицает какие-либо правонарушения.

Мишель Темер был президентом с 2016 по 2018 год, вступив в должность после импичмента Дилмы Руссеф.

Напомним, что ранее брата президента Ирана обвинили в коррупции и отправили в тюрьму.