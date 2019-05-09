Пьяный николаевец сбросил с седьмого этажа родную мать – женщина от полученных травм скончалась 18+

Вечером в четверг, 9 мая, в доме по проспекту Центральному в Николаеве погибла женщина, выпавшая с 7-го этажа – ее сбросил родной сын.

об этом сообщает интернет-издание «Новости-N».

Трагедия произошла около 22:00. Несколько человек, находившихся во дворе, услышали шум ссоры, раздававшийся из окна квартиры на 7-м этаже. Затем на балконе появились два человека. Очевидцы услышали женский голос, который просил: «Сыночек, я твоя мама, не надо...». Подойдя поближе, свидетели увидели повисшую на руках женщину, которая держалась за перила балкона. Находившийся на балконе мужчина старательно старался оторвать ее руки от перил. Буквально через несколько минут ему это удалось и женщина полетела вниз.

Очевидцы тут же вызвали полицию и «скорую помощь». Впрочем, медицинская помощь несчастной была уже не нужна — женщина скончалась от полученных травм.

Прибывшие на место полицейские задержали мужчину, столкнувшего женщину с балкона. Им оказался родной сын погибшей, ранее судимый Спартак К. Задержанный находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«По словам соседей, Спартак К. вот уже несколько лет является настоящим проклятием для жителей дома. Его постоянные пьяные дебоши известны всей округе. В состоянии алкогольного опьянения он избивал свою мать и сожительницу, угрожал соседям, переворачивал мусорные баки во дворе, нападал на случайных прохожих. Все это сходило ему с рук. Патрульные практически еженедельно доставляли дебошира в Центральный райотдел полиции, однако, оттуда его неизменно выпускали уже через несколько часов. Соседи также жаловались в полицию: «Рано или поздно, он кого-нибудь убьет». Однако ответом было неизменное: «Когда убьет, тогда и приходите...», - сообщает издание.

Напомним, в Николаеве суд приговорил к 10 годам тюрьмы женщину, которая будучи пьяной сбросила сына-младенца с Ингульского моста.