В Одессе грабители ворвались в дом и пытали 77-летнего соучредителя местной телекомпании

В элитном районе Одессы совершено разбойное нападение на соучредителя местной телекомпании.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Нападение произошло 9 мая около 6.00 в частном жилом доме в районе 9-й станции Большого Фонтана - на улице Красных Зорь.

В частности, со слов потерпевшего, пятеро злоумышленников в масках перелезли через забор его жилого строения, и набросились на 77-летнего хозяина, который находился во дворе.

«Преступники втащили его в дом, где также находилась его 71-летняя жена. Супругов связали... В отношении мужчины применили физическое насилие – били его, в том числе ногами, прикладывали к телу раскаленный утюг. Под пытками преступники вынудили его отдать значительную сумму денег…», - сообщили в главке.

По данным представителя главка у супругов отобрали 300 тыс. долл., ювелирные украшения, мобильные телефоны, после чего скрылись. Перед тем, как покинуть место преступления, потерпевших заперли в доме. В правоохранительные органы обратился родственник, проживающий по соседству.

Как отметили в полиции, потерпевшему оказана соответствующая медицинская помощь. По факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Днепре спецназ полиции задержал банду, которая ограбила частный дом и пытала его владельцев.