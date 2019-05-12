В Польше осквернили памятный крест украинским повстанцам

На кладбище в селе Фредрополь Подкарпатского воеводства Польши неизвестные осквернили памятный крест, на котором установлена таблица с фамилиями членов украинского подполья из этого села.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на «Nasze-slowo.pl».

На кресте с ошибками написали нецензурные выражения на польском языке и закрасили таблицу с фамилиями повстанцев. Как отмечают в Объединении украинцев в Польше (ОУП) в Перемышле, заметно, что кто-то пробовал ее сорвать.

Напомним, как на Николаевщине мужчина украл с Памятника неизвестному солдату бронзовые элементы и сдал на металлолом по 500 гривен за каждый.