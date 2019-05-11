Ночью в Николаеве угнали «Mazda 3» – владельцы просят помощи в поиске иномарки

Ночью в субботу, 11 мая, в Заводском районе Николаева угнали автомобиль «Mazda 3».

Об этом идет речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

В сообщении говорится, что автомобиль «Mazda 3» белого цвета 2013 года выпуска с государственными номерными знаками ВЕ6203СЕ с типом кузова хетчбэк, был припаркован в районе улицы Пограничная, 22.

Среди отличительных черт автор письма указал, что автомобиль имеет люк, кожаный салон. Кроме этого, водительская и пассажирская двери у иномарки снизу имеют небольшие вмятины.

«Если кто-то обладает информацией по месту нахождения автомобиля просим сообщить по тел. 0675155511 - Сергей или 102», – обращается автор.

Напомним, что в Николаеве в ночь на 30 апреля на улице Пушкинской неизвестные угнали микроавтобус «Volksvagen LT» компании «Solar Servis». Позже транспортное средство нашли, но с него сорвали все рекламные надписи.