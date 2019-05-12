В Афганистане расстреляли известную журналистку, которая отстаивала права женщин

В Кабуле в субботу утром, 11 мая, убили известную телевизионную журналистка Мену Мангаль. В полиции сообщили, что нападение произошло возле рынка в столице Афганистана. Очевидцы рассказали, что стреляли два человека на мотоцикле. Нападающих сейчас разыскивают.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Сообщается, что в момент смертельного нападения женщина как раз ждала автомобиль, которым должна была ехать на работу. Мангаль работала советником по вопросам культуры в парламенте Афганистана. Кроме того, в течение более чем десяти лет она вела программы на частных афганских телеканалах Ariana TV, Lamar и Shamshad TV. На ее страницах в социальных сетях обсуждались права афганских женщин, в частности, право на работу и образование.

Мангаль рассказала в соцсетях, что в 2017 году ее заставили выйти замуж. В начале мая она добилась развода. В последнее время журналистка сообщала, что неизвестные присылают ей сообщение с угрозами убийства.

Напомним, в Турции суд приговорил к тюремному сроку журналистку за материал об офшорах бывшего премьер-министра.