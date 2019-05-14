На Сумщине мужчина бросил бутылку с кислотой в полицейского, который сделал ему замечание

В городе Глухов Сумской области ранее судимый мужчина бросил бутылку с кислотой в полицейского, который сделал ему замечание.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Сумской области.

Около полуночи полицейский возвращался домой, когда на улице встретил ранее судимого местного жителя. В свое время тот отбывал наказание за совершение грабежа, кражи и причинение телесных повреждений средней степени тяжести, поэтому находился под административным надзором.

Полицейский сделал ему замечание, о том, что в это время он должен был находиться дома, как того требует законодательство. В ответ мужчина, неожиданно бросил в сторону милиционера стеклянную бутылку с веществом. После чего скрылся.

Бутылка разбилась, вещество попало на лицо и тело полицейского, вызвав химические ожоги. В больнице мужчине оказали необходимую помощь и сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Самого злоумышленника задержала группа реагирования патрульной полиции Глуховского ОП сразу после совершения им преступления. Сейчас он задержан и в отношении него открыто очередное уголовное производство по части 2 статьи 345 («Умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений»). За содеянное ему грозит ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.

Ранее сообщалось, что пьяная жительница Житомира разбила о голову патрульного стеклянную бутылку.