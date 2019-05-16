На Одесчине задержали украинцев, которые переправляли из РФ в Украину героин

Сотрудники оперативно-розыскного подразделения Южного регионального управления совместно со следственным подразделением СБУ разоблачили деятельность преступной группы, организовавшей канал контрабанды героина из Российской Федерации в Украину и реализацию наркотиков в Одессе.

Об этом сообщают в Госпогранслужбе Украины.

В воскресенье, 12 мая, на границе с Российской Федерацией в пункте пропуска «Пески» в Харьковской области пограничники задержали курьера, который переместил около 600 граммов героина из РФ в Украину.

В среду, 15 мая, в Одессе указанная межведомственная группа с привлечением пограничного спецподразделения «Дозор», задержала заказчика, который является главным организатором контрабанды и реализации наркотиков, а также реализатора-распространителя наркотических средств. Все трое являются гражданами Украины.

Задержание произошло во время получения ими очередной поставки от курьера через почтовую пересылку. При задержании преступники были вооружены огнестрельным и холодным оружием. Во время обысков у них и в их помещениях обнаружили расфасованные на дозы наркотические средства - героин и метадон, а также 3 единицы огнестрельного оружия.

Досудебное следствие продолжается. Решается вопрос об избрании всем задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что в «Борисполе» изъяли наркотиков на $1 миллион, которые направляли в Канаду.