Во Франции задержали главаря сепаратистской организации ЭТА, обвиняемого в кровавом теракте

Во Франции правоохранители задержали одного из самых авторитетных лидеров баскского сепаратистского движения ЭТА Джосу Тернера.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Задержанный обвиняется испанскими властями в участии в нападении группировки в 1987 году, в результате которого погибли 11 человек.

Тернера 69 лет, он также известен как Антонио Уррутикоэчеа. Его задержали в регионе Верхняя Савойя в рамках совместной франко-испанской операции, говорится в заявлении министерства внутренних дел.

ЭTA, о роспуске которой Тернера объявил в прошлом году, 11 декабря 1987 года взорвала полицейские казармы гражданской гвардии в городе Сарагоса, убив 11 человек, в том числе шестерых детей.

«Укринформ» добавляет, что Тернера скрывался от правосудия 17 лет. С 1989 по 2000 год он сидел во французской и испанской тюрьмах, Тернера дважды – в 1998 и 2001 годах был избран в парламент Страны басков. Как известно, ЭТА убила более 800 человек, прежде чем объявить о прекращении огня в 2011 году.

ЭТА – (ЕТА, Euskadi Ta Askatasuna – «Страна басков и свобода») – бывшая баскская леворадикальная, националистическая организация сепаратистов, выступающая за независимость Страны басков – региона, расположенного на севере Испании и юго-западе Франции. Существовала с 1959 по 2018 год.

Напомним, ранее сообщалось, что двое экстремистов пытались устроить теракт в парламенте Турции.