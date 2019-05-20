В Вознесенском районе неизвестные подожгли полигон твердых бытовых отходов

В воскресенье, 19 мая, на полигоне твердых бытовых отходов коммунального предприятия «СОМ» в Вознесенском районе произошел пожар.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

О пожаре в 23:54 сообщили жители села Таборовка. На место направлены пожарные 12-й Государственной пожарно - спасательной части.

Отмечается, что за последние два года возгорания случались неоднократно, однако ни балансодержателем, ни органами власти не приняты необходимые противопожарных мероприятий для обеспечения пожарной и техногенной безопасности на объекте.

«Не огорожена территория предприятия, что дает возможность доступа посторонних лиц, отсутствует противопожарное водоснабжение, первичные средства пожаротушения, не соблюдается регламент захоронения отходов», - говорится в сообщении.

В частности, пожар приобрел значительных размеров из-за отсутствия в ночное время тяжелой техники, которая была предоставлена ​​только утром 20 мая. Всего к тушению в настоящее время привлечено шесть единиц техники, а именно: 2 бульдозера «Никитовского гранитного карьера», трактор и водовозка КП «СОМ», трактор Т-150 ООО «ВОЗКО» и 1 единица техники 12-й ГПСЧ. По состоянию на 11:30 тушение отдельных очагов продолжается.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Напомним, что 6 мая, случился пожар на николаевском полигоне твердых бытовых отходов, расположенном возле микрорайона Большая Корениха и села Весняное.