Полиция и родственники разыскивают пропавшего без вести жителя Мелитополя – последний раз его видели в Николаеве

Полиция и родственники разыскивают Мишко Антона Олеговича 1986 года рождения, который исчез без вести.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили родственники мужчины.

По их словам, Антон Мишко уехал из Мелитополя на такси 28 января. Таксист якобы довез его в Николаев и высадил в районе площади Победы.

После этого о местонахождения мужчины неизвестно, его телефон отключен.

Приметы: прямые русые волосы, овальное лицо, зеленые глаза.

Граждан, которые располагают полезной информацией о вышеуказанном мужчине, просят сообщать в полицию по номеру 102 или его родственникам по телефону 0982830140.