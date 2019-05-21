На Донбассе трех пограничников задержали за поборы с перевозчиков на пункте пропуска «Новотроицкое»

На Донбассе задержали трех пограничников, которые подозреваются в поборах за пересечение пункта пропуска «Новотроицкое» на линии разграничения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Он отмечает, что в схеме участвовали несколько человек, от инспекторов до занимающих руководящие посты пограничников, но не отмечает, кого именно задержали.

В апреле-мае задокументировали систематическое вымогательство со стороны шести инспекторов пограничной службы КПВВ «Новотроицкое», которые создавали искусственные препятствия для перевозчиков и получали от них деньги. Они действовали по предварительному сговору в группе с командиром отдела пограничной службы ОБПК «Волноваха», который лично забирал средства для себя и руководства Донецкого пограничного отряда, а также заместителем командира Донецкого пограничного отряда.

Всего зафиксировали 70 фактов вымогательства на общую сумму более 600 тысяч гривен. Подозреваемых задержали во время получения 6 тысяч гривен взятки. Во время проведения одновременных обысков в служебных помещениях КПВВ «Новотроицкое», Донецкого пограничного отряда и по месту жительства всех фигурантов изъяли предмет взятки – 6 тысяч гривен, а также средства, полученные преступным путем, на общую сумму 81 тысяча гривен, 13 тысяч долларов США, 300 евро и черновые записи с распределением денег между участниками преступной схемы.