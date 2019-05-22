В РФ со стрельбой ликвидировали террористов, которые забаррикадировались в доме

В российском городе Кольчугино Владимирской области спецназ штурмовал дом, в котором находились двое вооруженных террористов.

Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете РФ.

Личности бандитов предварительно установлены. По данным Оперативного штаба НАК, они являлись сторонниками одной из террористических организаций, поддерживали связь с эмиссарами за рубежом, по заданию которых готовили теракт в месте массового пребывания людей.

Силами спецназа дом, в котором укрывались бандиты, заблокировали, а жителей близлежащих домов эвакуировали.

На предложение сложить оружие и сдаться властям террористы начали стрелять по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе завязавшегося боестолкновения ответным огнём были нейтрализованы.

На кадрах опубликованного видео видно, как силовики готовятся к штурму дома, в котором укрылись террористы. Слышны звуки выстрелов.

На месте перестрелки обнаружили оружие, боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство и религиозно-экстремистскую литературу.