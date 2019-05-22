За сутки николаевские патрульные выявили пять водителей с поддельными документами

За минувшие сутки 21 мая николаевские патрульные обнаружили рекордное количество автомобилей с документами, которые имеют признаки подделки.

Об этом сообщили в управлении патрульной полиции в Николаевской области.

Отмечается, что документы проверяли у водителей, которые нарушили Правила дорожного движения. Таким образом, только за дневную смену 21 мая, инспекторы обнаружили пять фактов возможной подделки регистрационных документов на транспортное средство.

Поскольку в этом усматриваются признаки уголовного преступления, а именно статьи 358 Уголовного кодекса («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов») для выяснения всех обстоятельств на место событий патрульные вызвали следственно-оперативные группы.

Напомним, как житель Николаевщины купил в Польше автомобиль с «перебитыми номерами».