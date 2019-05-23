В селе на Николаевщине мужчина избил металлическим ведром соседа-собутыльника – пострадавший скончался в больнице

В среду, 22 мая, в Арбузинском районе мужчина нанес травмы своему соседу, от которых последний скончался в больнице.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

В полицию от врачей поступило сообщение об обнаружении в селе Любоивановка в своем доме 64-летнего хозяина с порезами лица. Мужчина в неконтактном состоянии был госпитализирован и вскоре умер в медицинском учреждении.

Полицейские установили, что телесные повреждения пострадавшему нанес его сосед в ходе совместного распития алкоголя. Нетрезвый злоумышленник до смерти избил товарища металлическим ведром.

50-летний местный житель задержан в порядке статьи 208 Уголовного Процессуального Кодекса Украины. Ему инкриминируется часть 2 статьи 121 Уголовного Кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего») и грозит до десяти лет заключения.

Напомним, что ранее полиция задержала николаевца, который задушил собутыльника, пока тот спал.