На Николаевщине отменили оправдательный приговор рецидивисту, обвиняемому в изнасиловании девочки

Николаевский апелляционный суд отменил приговор Арбузинского районного суда, который оправдал жителя села Соколовка Братского района, обвиняемого в изнасиловании своей семилетней падчерицы.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Так, 30-летний обвиняемый ранее был судим за «совершение аналогичных преступлений». Он обвиняется в том, что ночью, будучи пьяным, изнасиловал девочку.

Его судили за повторное изнасилование малолетней, но 31 августа 2018 года Арбузинский районный суд оправдал мужчину в связи, по мнению суда, с недоказанностью совершения уголовного преступления. Напомним, что мать девочки возражала против назначения уголовного производства к рассмотрению, просила суд прекратить производство, поскольку считала мужчину невиновным, и ей необходима его помощь дома по хозяйству.

Не согласившись с принятым судом решением, прокуратура подала апелляцию. 22 мая Николаевский апелляционный суд отменил оправдательный приговор и направил уголовное производство на новое судебное рассмотрение.