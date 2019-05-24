В Николаеве ночью мужчина подвез девушку домой, а после ограбил и изнасиловал

Сообщается, что девушка праздновала своей день рождения с друзьями, после чего решила встретиться с подругой.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

В Ингульском районе Николаева в четверг, 23 мая, 33-летний мужчина ограбил и изнасиловал 26-летнюю девушку.

«Когда девушки уже собрались домой и на остановке общественного транспорта по улице Космонавтов ждали такси, к ним подошли познакомиться трое парней. Именно в это время подъехало такси и заявительница направилась к машине, а один из парней предложил поехать вместе, мол, ему по дороге», - говорится в сообщении полиции.

После того, как девушка вышла у подъезда своего дома, мужчина пошел за ней и начал угрожать ножом. Затем отобрал ювелирные украшения и изнасиловал. Девушка обратилась в полицию в 3:30 утра.

Злоумышленник сразу скрылся, но через несколько часов правоохранители его разыскали и задержали.

Ему объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Украины «Разбой» и части 1 статьи 152 Уголовного кодекса Украины «Изнасилование». Санкции статей предусматривают лишение свободы на срок от трех до семи лет.

В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Продолжается следствие.

Напомним, что 23 апреля, в одном из сел Еланецкого района мужчина пытался изнасиловать свою несовершеннолетнюю соседку.