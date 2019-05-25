Николаевского десантника приговорили к семи годам тюрьмы за попытку убийства сослуживца в окопе на Донбассе

В Донецкой области военнослужащего 79-ой отдельной десантно-штурмовой бригады приговорили к семи годам лишения свободы за покушение на убийство своего сослуживца.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Димитровского городского суда Донецкой области.

Установлено, что вечером 6 февраля 2018 года пьяный обвиняемый находился в блиндаже в лесополосе в районе Авдеевки Донецкой области. У него возник конфликт с одним из сослуживцев, и он ухватился за свой нож, которым нанес оппоненту три удара в туловище и один в ногу. Он нанес потерпевшему тяжкие телесные повреждения, который были опасными для жизни. В блиндаже в этот момент также находились еще двое военнослужащих, которые отобрали нож у обвиняемого и прекратили нападение его.

Обвиняемый сержант частично признал свою вину. Он рассказал, что в тот вечер был морально уставший после боя. С пострадавшим рядовым он был в дружеских отношений, и они тогда выпили немного конька. В блиндаже они общались, и через время сержант сказал пострадавшему заступать на пост, на что тот ответил, что первому «лишь бы командовать» и отказался уходить. Из-за этого между ними возникла набольшая потасовка, которую разняли другие военнослужащие. Через некоторое время между ними снова возникла потасовка, в ходе которой он применил нож, после того как пострадавший ухватил его за шею. Он указывал, что не имел намерений убивать солдата, а если бы хотел, то применил бы гаранту или автомат, которые находились на доступном к нему расстоянии.

Пострадавший рассказал, что конфликт начался из-за того, что якобы он не уважал сержантский состав, хотя уверяет, что ничего такого не говорил. Он также утверждает, что никакого оружия кроме ножа у обвиняемого не было. При этом он просил суд строго не наказывать обвиняемого.

В итоге суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного части 3 статьи 15 («Покушение на преступление»), части 1 статьи 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок семь лет.

Напомним, как на Донбассе во время конфликта между двумя военнослужащими в блиндаже взорвалась граната.