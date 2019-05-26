В Нигерии боевики ИГИЛ убили более 25 солдат

В субботу, 25 мая, на северо-востоке Нигерии боевики-исламисты убили по меньшей мере 25 солдат и несколько мирных жителей.

Об этом сообщает «Reuters».

Отмечается, что это уже второе смертельное нападение на военных на этой неделе. Боевики открыли огонь, когда солдаты сопровождали группы эвакуированных из деревни в штате Борно.

«Они устроили засаду и окружили транспортные средства как солдат, так и гражданских лиц и открыли по ним огонь», - сказал один из источников агентства.

Напомним, как в Тюмени российские спецслужбы провели антитеррористическую операцию и ликвидировали членов ИГИЛ.