На Ровненщине начальник управления ГАСКа требовал от застройщика ₴400 тысяч – когда ему вручали подозрение, оказывал сопротивление полицейским

В субботу, 25 мая, в Ровненской области сотрудники полиции задержали начальника областного управления Государственной архитектурно-строительной комиссии, который требовал взятку от застройщика.

Об этом сообщает Департамент защиты экономики Нацполиции.

Чиновник вымогал 400 тысяч гривен от застройщика за то, чтобы компании не мешали работать и не назначали проверки на объекте строительства. Деньги должны были перечисляться на указанный чиновником счет частного предприятия.

Задержанному сообщили о подозрении по части 3 статье 368 Уголовного кодекса («получение неправомерной выгоды».

В полиции также отметили, что мужчина пытался оказывать сопротивление правоохранителям, когда ему вручали сообщение о подозрении. На данный момент решается вопрос о применении к нему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что одесский судья Буран был уличен в получении взятки в размере 500 тысяч гривен. 29 марта 2016 года во время обыска в его частном доме судья оказывал сопротивление сотрудникам Национального антикоррупционного бюро и, применив огнестрельное оружие, сбежал, пользуясь судейской неприкосновенностью. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали Бурана спустя два дня в здании парламента сразу после того как Верховная Рада дала согласие на его задержание и арест.