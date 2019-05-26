На Николаевщине мужчина с расстройствами психики бросился под поезд – от полученных травм он скончался на месте

Фото - иллюстрация Днем в воскресенье, 26 мая, на железнодорожном переезде перегона Конецполь – Первомайск поезд сбил мужчину.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Происшествие случилось около 14:00. В Первомайский отдел полиции поступило сообщение от дежурного железнодорожного вокзала о том, что обнаружено тело мужчины, которого переехал поезд.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и судебно-медицинский эксперт.

Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 51-летний местный житель, который, по предварительным данным, имел расстройства психики.

Как выяснилось, мужчина подошел вплотную к рельсам и, заметив приближение поезда, внезапно бросился на рельсы. Машинистом были приняты меры экстренного торможения, однако спасти жизнь самоубийце не удалось. Поезд не успел остановиться и сбил его. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Тело погибшего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 3 статьи 276 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, если они повлекли гибель людей»). Следствие продолжается.