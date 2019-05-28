Киевский суд приговорил к пожизненному сроку мужчину, обвиняемого в убийстве водителя «BlaBlaCar»

Киево-Святошинский суд Киевской области приговорил к пожизненному заключению Дмитрия Голуба, обвиняемого в убийстве водителя BlaBlaCar львовянина Тараса Познякова.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Отмечается, что 28 мая мужчина был признан виновным в разбое, незаконном хранении огнестрельного оружия, завладении транспортным средством и убийстве.

Сообщается, что судья объявлял приговор почти два часа. Голуб может обжаловать его в течение 30 дней.

Также в издании добавили, что обвиняемый заявил о нарушении его гражданских прав.

- Суд не выслушал моих показаний, они не выслушали моего последнего слова, нарушили все мои гражданские права и присудили мне пожизненное лишение свободы. Это цирк, - сказал Голуб.

Отмечается, что на вопрос, куда он дел тело Познякова, Голуб ответил:

- Какое тело? Вы что, с ума сошли? Тарас где-то загорает, а мне здесь пожизненное лишение свободы.

При этом в издании указывается, что осужденный нецензурно выражался в сторону отца погибшего.

Сообщается, что Голуб был на 1,5 года отстранен от судебных заседаний из-за хамского поведения, нецензурной лексики и угроз.

В свою очередь отец убитого Александр Позняков, комментируя приговор, сказал, что суд решил то, что убийца заслужил, но божий суд приговорит его хуже.

Вместе с тем он выразил убеждение, что за убийством стоит еще кто-то и следствие должно разобраться, кто именно.

Как известно, 4 апреля 2016 года Тарас Позняков на собственном автомобиле «Audi A6» выехал из Львова в Киев. По дороге он согласился подвезти двух человек, которые представились участниками АТО, однако до города не доехал, а исчез вместе с автомобилем. Интерпол объявил в розыск подозреваемых в похищении Познякова – 36-летнего Дмитрия Голуба и 25-летнего гражданина России Луана Кингисеппа.

Летом 2016 бывшего бойца «Правого сектора» Дмитрия Голуба с позывным «Тоф» удалось задержать и 5 августа суд арестовал его. Кингисепп находился в международном розыске.

24 марта этого года в столичной квартире взорвалась самодельная бомба – погиб россиянин, которого разыскивали за убийство водителя «BlaBlaCar» Тараса Познякова.