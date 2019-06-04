Военнослужащего из николаевской части отправили на три года в тюрьму за угон автомобиля со стрельбой из автомата и похищение водителя

Военнослужащего воинской части А2802, которая дислоцируется в Николаеве, приговорили к трем годам лишения свободы за угон автомобиля с применением служебного оружия.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Приморского районного суда города Мариуполя Донецкой области.

Около 23:00 25 июля 208 года матрос покинул службу и направился с автоматом к магазину в селе Кременквка Никольского района Донецкой области. Там он увидев движущийся автомобиль «ВАЗ-2102» и начал стрелять вверх из автомата Калашникова, чтобы остановить водителя.

Остановив водителя, он сел на пассажирское место впереди и угрожая автоматом, потребовал отвезти его в Запорожье. Во время поездки военнослужащий понял, что водитель начал ездит в пределах поселка и чтобы усилить угрозу выстрелил в лобовое стекло автомобиля.

Через пять километров от поселка автомобиль остановился из-за технической неисправности и угонщик приказал мужчине остановить для него другую машину. Через некоторое время он сам начал предупредительными выстрелами останавливать транспорт, а водитель «ВАЗ» воспользовался тем, что военнослужащий от него отвлекся, и убежал.

Обвиняемый признал в суде свою вину. Он рассказал, что вечером поссорился с командиром из-за необходимости заступать в наряд второй день подряд. Около 22:30 ему позвонила гражданская жена, с которой у него возникла ссора, и он надумал ехать домой в Житомир. Он повторил обстоятельства угона «ВАЗ», а также, что потом с автоматом также установил грузовик, на котором поехал еще к одному поселку, а там вышел на заправке и решил вернуться в часть. Позже его забрал командир.

В итоге суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 146 («Незаконное лишение свободы или похищение человека») и частью 3 статьи 289 («Незаконное завладение транспортным средством») Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

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