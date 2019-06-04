В центре Николаева на рынке неизвестные обокрали торговые павильоны

В Николаеве ночью во вторник, 4 июля, неизвестные обокрали павильоны на рынке «Юлиана», расположенном на улице 3-я Слободская в Николаеве.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

Вызов на линию «102» поступил около 8:00. По прибытию на место сотрудников патрульной полиции, охранников уже не было. При этом в двух павильонах на дверях с внешней стороны присутствуют признаки вскрытия.

На данный момент на месте работает следственно-оперативная группа Нацполиции, все обстоятельства произошедшего выясняются.

В то же время, как сообщают «Новости-Н», в магазинах воры забрали деньги из кассы — в среднем от 10 до 15 тысяч гривен в каждом. В настоящее время сколько всего было обокрадено магазинов, окончательно не ясно — ряд торговых точек еще закрыты.

Фото: Новости-Н

Напомним, что в ночь в субботы на воскресение, 21 апреля, несколько неизвестных, воспользовавшись существующей дырой в стене, проникли в бизнес-центр на улице Троицкой и обокрали ряд расположенных в здании офисных помещений.