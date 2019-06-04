На Николаевщине мужчину приговорили к трем годам тюрьмы за то, что облил пожилую мать растворителем краски и поджег

Жителя Казанковского района приговорили к трем годам лишения свободы за то, что в состоянии опьянения облил свою мать растворителем для краски и поджег.

Об этом сообщатся на Facebook-странице Баштанской местной прокуратуры Николаевской области.

Конфликт между матерью и сыном произошел 30 августа 2018 года примерно в 13:00 часов в селе Троицко-Сафоново. Пьяный 47-летний мужчина в ходе конфликта с матерью, 1932 года рождения, облил ее одежду огнеопасным растворителем для краски, после чего достал зажигалку из кармана брюк, и поджег.

В результате возгорания одежды потерпевшая получила телесные повреждения в виде 20% термического ожога кожи лица, шеи, верхних конечностей, грудной клетки, относящиеся к категории средней степени тяжести.

В ходе судебного разбирательства, несмотря на непризнание вины обвиняемым, суду предоставлено достаточно доказательств, подтверждающих его вину в совершении преступления.

3 июня Казанковский районный суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления по части 2 статьи 122 Уголовного кодекса Украины («Умышленное нанесение средней тяжести телесных повреждений») и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок три года.

Напомним, как на Днепропетровщине пьяный мужчина в ходе ссоры облил жену и ее сына бензином и поджег.