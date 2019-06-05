В Австралии неизвестный открыл огонь по гостям отеля - погибло пять человек

В австралийском городе Дарвине неизвестный мужчина открыл огонь по гостям отеля Palms. По меньшей мере пять человек погибли.

Об этом сообщает TheБабель, ссылаясь на NT News.

По данным издания, 45-летний мужчина вошел в отель с помповым ружьем и открыл огонь по дверям гостиничных номеров, после чего убийца заходил в номера и стрелял во всех, кого видел. Всего прозвучало 20 выстрелов. Таким образом он убил пятерых человек и ранил еще как минимум двух.

После этого он сел в пикап и еще около часа разъезжал по улицам города. Под вечер полиция все же задержала злоумышленника. Начальник полиции Северного округа Ли Морган заявил, что стрелок находится под стражей.

Сообщается, что двое раненых находятся в больнице в стабильном состоянии. Полиция проводит расследование.

Напомним, что ранее в Мексике неизвестные ворвались на семейный праздник и расстреляли 13 человек.