На Николаевщине осудили львовского разбойника, который напал на семейную пару

В Николаевской области 36-летнего жителя Львова осудили за разбойное нападение на супругов из Киева в селе Дорошовка.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Обвиняемый ранее был судим за разбой. Преступление случилось 23 августа 2018 года в 4:45 на территории АЗС «Укрнафта» в селе Дорошовка Вознесенского района.

«Злоумышленник подошел к автомобилю, в котором отдыхали пожилые супруги, и с помощью автомобильной свечи зажигания разбил заднее правое стекло. Он распылил газовый баллончик слезоточивого действия «Терен-16» в сторону пострадавших и завладел их имуществом на общую сумму почти 5 тысяч гривен», - отмечено в сообщении.

Львовянин не признал свою вину на суде, но ему назначили наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией всего его имущества.