Российское судно штормом занесло в воды Украины – его безопасным маршрутом направили к пункту назначения

В среду, 5 июня, во время шторма на временно оккупированной территории АР Крым украинские пограничники обнаружили сухогруз MELITA под флагом Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.

Сообщается, что украинские пограничники морской охраны обнаружили судно, которое вынужденно отклонилось от рекомендованного пути и углубилось в территориальные воды Украины на расстояние до 5 миль. Затем пограничники допросили команду сухогруза по протоколу.

Как говорится в сообщении, у пограничников были все основания для того, чтобы задержать судно за нарушение государственной границы Украины и за выключенную систему AIS.

Тем не менее, по словам пресс-службы ВМС ВСУ, учитывая обстоятельства и в соответствии с положениями Международной конвенции о территориальном море, Конвенции ООН по морскому праву, судно MELITA было без задержек направлено безопасным маршрутом в пункт назначения без каких-либо действий, направленных на силовой захват, досмотр или арест экипажа.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир ВМС Украины вместе с экипажем. В связи с этим, 26 ноября, Верховная Рада поддержала вопрос о введении военного положения в Украине из-за открытой агрессии ФСБ РФ по отношению к ВМС Украины.