В Германии медбрата, убившего 85 пациентов, во второй раз приговорили к пожизненному заключению

Земельный суд в Ольденбурге признал бывшего медбрата Нильса Хёгеля (Niels Högel) виновным в убийстве 85 пациентов и приговорил его ко второму пожизненному заключению.

Об этом сообщает DW.

Как известно, в феврале 2015 года Нильс Хегель был приговорен к пожизненному тюремному заключению за убийство двух пациентов.

Причем он признался в убийстве по меньшей мере 30 человек, сообщив, что «от скуки», вводил им смертельные дозы препаратов для стимулирования сердечной деятельности, а потом пытался их реанимировать.На том этапе расследования суд признал его виновным только в двух убийствах. В течение последующих лет следствие пришло к выводу, что жертвами Хегеля стали не менее 84 человек.

Одновременно суд констатировал особую тяжесть вины 42-летнего Хёгеля, что исключает его досрочное освобождение после 15 лет тюрьмы. Кроме того, ему до конца жизни запрещено работать по профессии. В последнем слове бывший медработник принес извинения родственникам жертв, а также своим коллегам и близким.

Второй процесс по делу Хёгеля, ранее уже приговоренного к пожизненному сроку за убийство шести пациентов, начался в октябре прошлого года. Первое заседание по делу серийного убийцы - предположительно самого опасного в послевоенной истории Германии - началось с минуты молчания в память об умерших. Соистцами выступали 120 родственников жертв.

В первый же день Хёгель признал свою вину. Согласно обвинению, медбрат умышленно вводил находившимся в реанимации пациентам в возрасте от 34 до 96 лет приводящие к остановке сердца медикаменты, чтобы затем их реанимировать. Во многих случаях эти действия приводили к смерти больных. Следствие указывает на низменные мотивы действий Хёгеля - скуку и стремление добиться уважения коллег.

Ранее сообщалось, что первый приговор Хегелю был вынесен окружным судом Ольденбурга еще в 2008 году, тогда его приговорили к 7,5 годам лишения свободы за «причинение смерти по халатности», хотя его подозревали в трех убийствах и двух покушениях на убийство.