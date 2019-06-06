«Требовали 23,5 тысячи гривен за проекты землееотвода участникам боевых действий»: В Николаеве силовики задержали работников Госгеокадастра

Николаевские правоохранители разоблачили на взятке должностных лиц Центра государственного земельного кадастра, которые которые требовали и получили неправомерную выгоду в сумме 23,5 тысячи гривен от гражданина Украины за разработку проектной документации для получения в собственность участникам боевых действий земельных участков площадью в два гектара.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Николаевской области.

«Следователями Следственного управления ГУНП в Николаевской области совместно с сотрудниками УСБУ в Николаевской области под процессуальным руководством Военной прокуратуры Николаевского гарнизона Южного региона Украины разоблачена и задокументирована преступная деятельность должностных лиц Николаевского регионального филиала Государственного предприятия «Центр государственного земельного кадастра», которые требовали и получили неправомерную выгоду в сумме 23,5 тысячи гривен от гражданина Украины за разработку проектной документации по предоставлению в собственность участника м боевых действий земельных участков площадью два гектара, а также содействие в согласовании указанных документов в Главном управлении Госгеокадастра в Николаевской области», - говорится в сообщении.

Сейчас в служебных кабинетах Николаевского регионального филиала Государственного предприятия «Центр государственного земельного кадастра» и по месту жительства фигурантов проводятся обыски. Решается вопрос о задержании в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщение о подозрении причастным к указанному преступлению лицам.

По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 368 УК Украины «Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Продолжается расследование.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что на Винничине СБУ задержала на взятке руководительницу Госгеокадастра