На Николаевщине рецидивисту увеличили тюремный срок за то, что кусал полицейского за палец и пугал гепатитом

Суд признал виновным рецидивиста в нападении на полицейского и, суммировав недавнюю судимость, увеличил ему срок лишения свободы до 5,5 лет лишения свободы.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Южноукраинского городского суда Николаевской области.

Согласно материалам, обвиняемый ранее был неоднократно судим за кражи, грабежи, попытку побега из тюрьмы и другие преступления. Последний раз его в конце 2018 года приговорили за грабеж к четырем годам лишения свободы.

Кроме того, ранее он устроил драку в многоэтажном доме, а когда на вызов приехали сотрудники полиции, то начал им сопротивляться и укусил одного из полицейских за палец.

При этом в отделе полиции он также вел себя агрессивно и замахивался на полицейского ногами, а также говорил, что через укус заразил его гепатитом С.

Таким образом он стал обвиняемым в совершении преступления по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа»).

В итоге суд признал его виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. При этом суд частично добавил к этому сроку наказание по последней судимости, назначив итоговое наказание в виде пяти лет и шести месяцев тюремного заключения.

Напомним, как в Зоне Чернобыльской АЭС женщина прокусила полицейскому палец и ударила его по голове баллонным ключом.