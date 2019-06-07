Николаевская полиция задержала гражданина Грузии, который только освободился из тюрьмы – его выдворят из Украины

На Николаевщине задержали гражданина Грузии, который только освободился из исправительной колонии, где отбывал наказание за имущественные преступления в особо крупных размерах.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В задержании принимали участие сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, полицейские Управления стратегических расследований ГУНП и Государственная миграционная служба.

«В связи с тем, что иностранец после освобождения из колонии, где находился более семи лет, может продолжить совершать уголовные преступления на территории области, николаевские правоохранители обратились с представлением в Управление государственной миграционной службы о его принудительном выдворении. На основании решения суда полицейские задержали иностранца как только он, в связи с окончанием срока отбывания наказания освободился из мест лишения свободы. Его ознакомили с постановлением о принудительном выдворении с территории Украины с запретом дальнейшего въезда на три года», - сообщили в полиции.

Мужчина находится в пункте временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства в Вознесенске и в дальнейшем будет выдворен из Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что из Украины выдворят гражданина Узбекистана, который недавно освободился из мест лишения свободы. Его также задержали в Николаеве.

