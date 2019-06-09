В Николаеве очевидцы сообщили о похищении человека – оказалось, что это так развлекаются друзья

В воскресение, 9 июня, на спецлинию 102 поступило сообщение от очевидцев о том, что трое мужчин на черном автомобиле «Audi» похитили на улице другого мужчину.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в управлении патрульной полиции Николаевской области.

По словам очевидцев, неизвестные похитили мужчину, затолкали в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении. Патрульные. Получив ориентировку на автомобиль возможных похитителей, обнаружили его в районе Терновской развилке на проспекте Героев Украины. «Audi» был заблокирован несколькими экипажами.

Находящиеся в салоне молодые люди сообщили, что все они – друзья и никто на самом деле никого не похищал. А произошедшее – просто развлечение.

Тем не менее, патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Центрального отдела полиции, чтобы приняла пояснение у «похитителей».

Напомним, ранее в Николаеве отец «похитил» своего взрослого сына, чтоб отвести на лечение от алкоголизма.